Дачникам напомнили о штрафах за продажу урожая Депутат Чаплин: дачников за продажу урожая могут оштрафовать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дачники могут получить штраф за продажу урожая с собственного огорода в неположенном месте, предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, которые приводит «АиФ», штрафы за торговлю у проезжей части, на станциях метро, в транспорте и рядом с административными зданиями составляют от 500 до 2500 рублей.

Чаплин напомнил, что дачники имеют право торговать продуктами растениеводства — овощами, ягодами, зеленью и фруктами —, но только в специально отведенных местах. Это могут быть сельскохозяйственные рынки или социальные ярмарки. Также садоводы могут продавать продукты их переработки — сухофрукты, варенье, консервы.

Налоги от продажи урожая дачникам можно не платить, однако для этого необходимы определенные условия. Так, площадь дачного участка не должна превышать 50 соток и нельзя использовать труд наемных рабочих.

Ранее Никита Чаплин сообщил, что сжигать мусор на даче недопустимо. Для утилизации строительных отходов необходимо вызвать специализированную машину, которая обеспечит правильный вывоз. Однако, можно закапывать ветки и листья на своем участке, если это соответствует всем санитарным нормам, добавил Чаплин.