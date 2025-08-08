Цветы завалят шикарными бутонами — вот хитрая подкормка для вашего сада

Касторовое масло — простой и эффективный способ сделать цветение комнатных растений более пышным и продолжительным. Эта необычная подкормка помогает формировать крупные, яркие цветы и продлевает период цветения. Особенно полезно применять касторовое масло в период бутонизации растений.

Приготовление раствора:

Возьмите литровую бутылку с отстоявшейся водой комнатной температуры. Добавьте 1 чайную ложку касторового масла. Плотно закройте крышку и тщательно взболтайте. Сразу же полейте растения, пока масло не поднялось на поверхность.

Рекомендации по применению:

Для растений, цветущих раз в год, — достаточно одной подкормки в сезон

Для постоянно цветущих растений — можно подкармливать раз в месяц

Лучшее время для подкормки — период формирования бутонов

Перед применением обязательно хорошо взбалтывать смесь

