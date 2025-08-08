Цветы завалят шикарными бутонами — вот хитрая подкормка для вашего сада

Касторовое масло — простой и эффективный способ сделать цветение комнатных растений более пышным и продолжительным. Эта необычная подкормка помогает формировать крупные, яркие цветы и продлевает период цветения. Особенно полезно применять касторовое масло в период бутонизации растений.
Приготовление раствора:
- Возьмите литровую бутылку с отстоявшейся водой комнатной температуры.
- Добавьте 1 чайную ложку касторового масла.
- Плотно закройте крышку и тщательно взболтайте.
- Сразу же полейте растения, пока масло не поднялось на поверхность.
Рекомендации по применению:
- Для растений, цветущих раз в год, — достаточно одной подкормки в сезон
- Для постоянно цветущих растений — можно подкармливать раз в месяц
- Лучшее время для подкормки — период формирования бутонов
- Перед применением обязательно хорошо взбалтывать смесь
Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.