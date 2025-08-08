Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 19:41

Цветы завалят шикарными бутонами — вот хитрая подкормка для вашего сада

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Касторовое масло — простой и эффективный способ сделать цветение комнатных растений более пышным и продолжительным. Эта необычная подкормка помогает формировать крупные, яркие цветы и продлевает период цветения. Особенно полезно применять касторовое масло в период бутонизации растений.

Приготовление раствора:

  1. Возьмите литровую бутылку с отстоявшейся водой комнатной температуры.
  2. Добавьте 1 чайную ложку касторового масла.
  3. Плотно закройте крышку и тщательно взболтайте.
  4. Сразу же полейте растения, пока масло не поднялось на поверхность.

Рекомендации по применению:

  • Для растений, цветущих раз в год, — достаточно одной подкормки в сезон
  • Для постоянно цветущих растений — можно подкармливать раз в месяц
  • Лучшее время для подкормки — период формирования бутонов
  • Перед применением обязательно хорошо взбалтывать смесь

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

