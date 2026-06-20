Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 июня 2026 в 03:46

Цветы-самосейки: каждое лето сами появляются на клумбах, не нужно сажать из года в год

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти цветы достаточно посеять один раз, и в дальнейшем они будут появляться на клумбах сами из года в год.

Календула: ее крупные семена легко разносятся ветром, и весной ярко-оранжевые «ромашки» всходят повсюду, цветя с июня до заморозков. Размножается самосевом и эшшольция, чьи нежные шелковистые цветы оттенков золота, оранжевого и розового распускаются на солнце, а к ночи закрываются.

Космея с ее ажурной, похожей на укроп листвой и белыми, розовыми и малиновыми «ромашками» тоже прекрасно размножается самосевом. Василек полевой с его ярко-синими корзинками образует куртины, которые год от года становятся только пышнее, а уход за ним не нужен вообще — достаточно просто любоваться.

Алиссум скальный с медовым ароматом, портулак с яркими «ковриками» и ночная фиалка (вечерница) с ее сиреневыми и белыми кистями тоже прекрасно сеются сами, раз за разом возвращаясь на клумбу.

Ранее были названы 5 многолетников с розовыми цветами: растут в любой точке России.

Проверено редакцией
Читайте также
Самолечение или врач? Разбираемся, что делать при недомогании на отдыхе
Общество
Самолечение или врач? Разбираемся, что делать при недомогании на отдыхе
В России начался прием в вузы
Общество
В России начался прием в вузы
Бутонов мало и цвет скудный: как в июне оживить лилии без лишних хлопот
Общество
Бутонов мало и цвет скудный: как в июне оживить лилии без лишних хлопот
Цветет так обильно, что листья почти не видны — сплошное винное облако. Весь сад в бордово-вишневых зонтиках с бархатным центром
Общество
Цветет так обильно, что листья почти не видны — сплошное винное облако. Весь сад в бордово-вишневых зонтиках с бархатным центром
И закрыться от соседей, и вместо забора у дороги: 10 растений для красивой живой стены
Общество
И закрыться от соседей, и вместо забора у дороги: 10 растений для красивой живой стены
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдаты ВС РФ окружают ВСУ в Краматорске с севера и юга
Угроза ядерных ударов между РФ и НАТО: что говорят Путин, Медведев, Лавров
Силы ПВО сбили пять БПЛА ВСУ в Севастополе
Подпись Максима Фадеева на документах оказалась поддельной
Сборная Марокко обыграла Шотландию в матче ЧМ-2026
Дмитриев отреагировал на лишение Зеленского ордена Белого Орла
В Севастополе сбили два беспилотника ВСУ
Израиль сорвал сделку США и Ирана: почему Трамп здесь бессилен, позиция РФ
Уиткофф направился в Швейцарию на переговоры с Ираном
На пляже в Турции нашли беспилотник
Умер режиссер сериала «Друзья»
«Неуправляемый болид»: что такое питбайки, чем опасны, почему не запрещены
Самолечение или врач? Разбираемся, что делать при недомогании на отдыхе
В России начался прием в вузы
ПВО сбила два беспилотника ВСУ на подлете к Москве
В российских школах начнут изучать арабский язык
Медики сообщили о состоянии дирижера Владимира Спивакова
Росавиация объявила об ограничениях в аэропортах Жуковский и Домодедово
«Сбежали». Всплыла связь Усольцевых с Америкой в 90-е: новые версии пропажи
Путин удивился филиппинцам в Иркутске
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.