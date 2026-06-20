Цветы-самосейки: каждое лето сами появляются на клумбах, не нужно сажать из года в год

Цветы-самосейки: каждое лето сами появляются на клумбах, не нужно сажать из года в год

Эти цветы достаточно посеять один раз, и в дальнейшем они будут появляться на клумбах сами из года в год.

Календула: ее крупные семена легко разносятся ветром, и весной ярко-оранжевые «ромашки» всходят повсюду, цветя с июня до заморозков. Размножается самосевом и эшшольция, чьи нежные шелковистые цветы оттенков золота, оранжевого и розового распускаются на солнце, а к ночи закрываются.

Космея с ее ажурной, похожей на укроп листвой и белыми, розовыми и малиновыми «ромашками» тоже прекрасно размножается самосевом. Василек полевой с его ярко-синими корзинками образует куртины, которые год от года становятся только пышнее, а уход за ним не нужен вообще — достаточно просто любоваться.

Алиссум скальный с медовым ароматом, портулак с яркими «ковриками» и ночная фиалка (вечерница) с ее сиреневыми и белыми кистями тоже прекрасно сеются сами, раз за разом возвращаясь на клумбу.

Ранее были названы 5 многолетников с розовыми цветами: растут в любой точке России.