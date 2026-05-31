Цветоводы в восторге от способа: из одного листа вырастает целая армия замиокулькасов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Замиокулькас давно полюбился цветоводам за выносливость и эффектные глянцевые листья. Но мало кто знает, что из одного листа можно вырастить сразу несколько новых растений. Такой способ помогает быстро размножить любимый цветок без дорогих удобрений и сложного ухода.

Для укоренения понадобится рыхлый, слегка влажный грунт — подойдет торф, кокосовое волокно или почвобрикет. На центральной жилке листа делают несколько небольших надрезов ножом. Именно в этих местах позже начинают образовываться маленькие бульбы, из которых появляются новые растения.

После этого лист слегка заглубляют во влажный субстрат внутренней стороной вниз и накрывают прозрачной крышкой или пакетом. Получается мини-парник с высокой влажностью. Обычно первые бульбы появляются примерно через два месяца. Чем больше аккуратных насечек на жилке, тем больше новых ростков можно получить.

Опытные цветоводы советуют не пересушивать грунт, но и не заливать его водой. Замиокулькас гораздо легче переносит небольшую засуху, чем сырость. Также растение любит светлые подоконники без постоянной тени.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и удивилась, что даже один лист дал сразу несколько крепких бульбочек. Она также советует ставить емкость с укоренением на видное место, чтобы не забывать вовремя слегка увлажнять грунт.

Ранее сообщалось, что муравьи сами по себе не страшны, но именно они разносят тлю и превращают ухоженный участок в проблему. Покупная химия работает быстро, но не всем подходит.

Марина Макарова
