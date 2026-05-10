День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 19:46

Цветок-подарок для дачи: компактный, со множеством соцветий, пахнет яблоками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ангелония узколистная: этот цветок — настоящий подарок для дачи. Он засухоустойчив, прекрасно переносит летнюю жару и не теряет декоративности после дождей, быстро восстанавливая форму.

Часто называемая «летним львиным зевом» или «орхидеей для ленивых», она формирует аккуратные компактные кустики высотой от 25 до 60 см, из которых с июня и до самых заморозков устремляются вверх стройные свечи соцветий. Эти колосовидные кисти густо усыпаны мелкими (2–3 см) двугубыми цветками, которые своей изящной формой напоминают миниатюрные орхидеи.

Палитра оттенков варьируется от белоснежного и нежно-розового до ярко-сиреневого, пурпурного и насыщенно-фиолетового. Помимо декоративности, ангелония обладает приятным яблочным ароматом.

Уход минимален: ангелонии нужны солнечное место, редкий полив и по желанию пара подкормок за сезон. В открытый грунт ее рассадой высаживают в конце мая — начале июня, когда минует угроза заморозков.

Ранее был назван цветок, семена которого можно посеять в грунт в любое время вне зависимости от погоды.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиян предупредили о мощной вспышке на Солнце с всплеском радиоизлучения
Общество
Россиян предупредили о мощной вспышке на Солнце с всплеском радиоизлучения
Мошенники начали атаку на крупные российские компании
Общество
Мошенники начали атаку на крупные российские компании
Диаметр цветка больше вашей ладони, а на одном стебле доходит до 10 бутонов. Чудо-многолетник без капризов и хлопот
Общество
Диаметр цветка больше вашей ладони, а на одном стебле доходит до 10 бутонов. Чудо-многолетник без капризов и хлопот
Один куст дарит сотни розово-абрикосовых розеток. Японская жемчужина для сада и террасы
Общество
Один куст дарит сотни розово-абрикосовых розеток. Японская жемчужина для сада и террасы
Никаких сроков посадки, сею когда хочу — и в мае, и в июне: эти 5 цветов зацветают сразу
Общество
Никаких сроков посадки, сею когда хочу — и в мае, и в июне: эти 5 цветов зацветают сразу
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
«Венгерский Макрон»: во Франции пришли в ярость из-за еврооккупации Мадьяра
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.