Цветок-подарок для дачи: компактный, со множеством соцветий, пахнет яблоками

Ангелония узколистная: этот цветок — настоящий подарок для дачи. Он засухоустойчив, прекрасно переносит летнюю жару и не теряет декоративности после дождей, быстро восстанавливая форму.

Часто называемая «летним львиным зевом» или «орхидеей для ленивых», она формирует аккуратные компактные кустики высотой от 25 до 60 см, из которых с июня и до самых заморозков устремляются вверх стройные свечи соцветий. Эти колосовидные кисти густо усыпаны мелкими (2–3 см) двугубыми цветками, которые своей изящной формой напоминают миниатюрные орхидеи.

Палитра оттенков варьируется от белоснежного и нежно-розового до ярко-сиреневого, пурпурного и насыщенно-фиолетового. Помимо декоративности, ангелония обладает приятным яблочным ароматом.

Уход минимален: ангелонии нужны солнечное место, редкий полив и по желанию пара подкормок за сезон. В открытый грунт ее рассадой высаживают в конце мая — начале июня, когда минует угроза заморозков.

