Сею, когда хочу, и не слежу за погодой: цветок для занятых и тех, кто не любит копаться с клумбами

Космея — это, пожалуй, самый неприхотливый однолетник. Вы можете сеять ее когда захотите, не следя за тонкостями погоды, и она все равно взойдет и порадует пышным цветением.

Космея абсолютно холодостойка: ее можно сеять сразу в открытый грунт, как только сойдет снег и земля немного прогреется, обычно в апреле — мае. Она не боится легких заморозков, а чтобы получить цветение все лето, ее можно сеять в несколько этапов, вплоть до июня.

При этом космея настолько нетребовательна к почве, что пышно цветет даже на самых бедных, каменистых и песчаных участках. Ее ажурная, похожая на укроп листва и нежные, как бабочки, цветы розового, белого и малинового цвета, парящие на тонких стеблях высотой до метра, создают в саду ощущение легкости и воздушности.

Уход за космеей минимален: полив нужен только в сильную засуху, иначе она вытягивается и слабо цветет, а засохшие бутоны лучше удалять для продления цветения. Больше с ней копаться не придется.

