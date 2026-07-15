Цветок — новинка 2026 года: цветет даже в полутени махровыми бутонами, не боится дождя

Цветок — новинка 2026 года: цветет даже в полутени махровыми бутонами, не боится дождя

Бегония серии iCandy: этот сорт — новинка 2026 года, и его главный секрет в невероятном контрасте. Растение имеет почти черную, шоколадного цвета листву, на фоне которой вспыхивают крупные махровые цветы, плотные и многослойные, напоминающие миниатюрные розы.

Бегония iCandy обладает уникальной способностью стабильно и обильно цвести даже в полутени, что является редкостью для махровых форм. Она также отлично переносит дождливую погоду, сохраняя форму и яркость лепестков. Этот компактный куст с прочными ветвями универсален: он одинаково хорош в клумбах, подвесных корзинах и контейнерах на патио. Бегония iCandy доступна в пяти ярких цветах: бутоны бывают красными, оранжевыми, розовыми, кремово-белыми и коралловыми.

Ранее были названы цветы на замену бархатцам: справляются с их работой, выглядят еще краше, пахнут парфюмом.