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15 июля 2026 в 04:00

Забудьте о скучных белых ромашках: этот компактный многолетник цветет лимонными бутонами — соседи заглядываются

Фото: D-NEWS.ru
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Нивяник наибольший Sweet Daisy Izabel — это новинка. В отличие от привычных белоснежных сортов, этот компактный многолетник радует глаз нежными лимонно-желтыми полумахровыми цветками-ромашками диаметром 5–7 см, которые смотрятся очень свежо и небанально.

Бутоны у растения сначала ярко-лимонные, а по мере распускания лепестки становятся нежно-желтыми, сохраняя в центре крупную желтую серединку. Куст формируется аккуратным, плотным, высотой всего 25–40 см и шириной до 50 см, что делает его идеальным кандидатом для переднего плана бордюров, миксбордеров и контейнеров.

Цветение у Sweet Daisy Izabel крайне обильное и продолжительное — с июня по август, а при своевременном удалении увядших соцветий можно продлить его до самых заморозков. Растение обладает высокой зимостойкостью, до –34 °C, предпочитает солнечные места.

Ранее был назван сорт роз для ленивых: цветет волнами до заморозков, распускается персиковыми шарами.

Проверено редакцией
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