Цветок-идеал для дачи выходного дня: цветет до снега, не болеет, довольствуется дождями

Катананхе, которую называют «средиземноморским васильком» или «голубой ромашкой», — это растение, которое пока редко встречается на российских дачах, а зря. Ее главное преимущество — удивительная выносливость.

Вырастая до 50–60 см, она цветет с мая до самых заморозков, практически не болеет и не поражается вредителями, зимует в открытом грунте без укрытия даже при -30 °C. Соцветия-корзинки диаметром 3–5 см распускаются на тонких, но очень крепких цветоносах и напоминают одновременно васильки, ромашки и цикорий. Окраска варьируется от небесно-голубой и сиреневой до желтой и белой, у некоторых сортов лепестки с бахромой.

Для дачи катананхе идеальна: она засухоустойчива, не требует частых поливов, довольствуясь дождями, и не нуждается в подкормках — от избытка азота и органики, наоборот, слабо цветет и плохо зимует. Посадите ее на солнечное место с рыхлой, легкой почвой, и она будет радовать вас много лет.

Ранее был назван куст, который живет 50 лет, цветет белыми, розовыми и алыми колокольчиками дважды за сезон.