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18 июля 2025 в 16:36

Цветную капусту теперь в семье обожают — превращаю ее в нежнейшую запеканку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежная запеканка из цветной капусты — это вкусное и полезное блюдо, которое понравится всей семье. Цветная капуста в сочетании с яичной заливкой и сырной корочкой становится по-настоящему аппетитной. Такая запеканка станет отличным вариантом для ужина или сытного завтрака.

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 800 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • сыр — 200 г;
  • петрушка — 0,5 пучка;
  • сливочное масло — 25 г;
  • соль — по вкусу;
  • специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Капусту разберите на соцветия, отварите 5 минут.
  2. Взбейте яйца с солью, добавьте сыр и петрушку.
  3. Выложите капусту в форму, залейте яичной смесью.
  4. Посыпьте сыром, запекайте 25–30 минут при 180°C.
  5. Подавайте теплой.

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еда
овощи
капуста
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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