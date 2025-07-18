Цветную капусту теперь в семье обожают — превращаю ее в нежнейшую запеканку

Цветную капусту теперь в семье обожают — превращаю ее в нежнейшую запеканку

Нежная запеканка из цветной капусты — это вкусное и полезное блюдо, которое понравится всей семье. Цветная капуста в сочетании с яичной заливкой и сырной корочкой становится по-настоящему аппетитной. Такая запеканка станет отличным вариантом для ужина или сытного завтрака.

Ингредиенты:

цветная капуста — 800 г;

яйца — 5 шт.;

сыр — 200 г;

петрушка — 0,5 пучка;

сливочное масло — 25 г;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Капусту разберите на соцветия, отварите 5 минут. Взбейте яйца с солью, добавьте сыр и петрушку. Выложите капусту в форму, залейте яичной смесью. Посыпьте сыром, запекайте 25–30 минут при 180°C. Подавайте теплой.

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