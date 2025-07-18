Цветную капусту теперь в семье обожают — превращаю ее в нежнейшую запеканку

Нежная запеканка из цветной капусты — это вкусное и полезное блюдо, которое понравится всей семье. Цветная капуста в сочетании с яичной заливкой и сырной корочкой становится по-настоящему аппетитной. Такая запеканка станет отличным вариантом для ужина или сытного завтрака.
Ингредиенты:
- цветная капуста — 800 г;
- яйца — 5 шт.;
- сыр — 200 г;
- петрушка — 0,5 пучка;
- сливочное масло — 25 г;
- соль — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Капусту разберите на соцветия, отварите 5 минут.
- Взбейте яйца с солью, добавьте сыр и петрушку.
- Выложите капусту в форму, залейте яичной смесью.
- Посыпьте сыром, запекайте 25–30 минут при 180°C.
- Подавайте теплой.
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