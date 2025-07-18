Домашний луковый пирог без хлопот: такой вкусноты вы еще точно не пробовали

Луковый заливной пирог — это простое и вкусное блюдо, которое напомнит вам о домашней кухне. Нежное тесто и ароматная начинка из обжаренного лука с яйцами делают этот пирог по-настоящему уютным. Такой пирог можно подавать как горячим, так и холодным — он одинаково хорош.
Ингредиенты:
- кефир — 200 мл;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — 1 ч. л.;
- мука — 1,5 стакана;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Для начинки:
- лук — 3 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- сливочное масло — 50 г;
- зелень — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Приготовьте тесто, смешав все ингредиенты.
- Обжарьте лук до золотистого цвета.
- Яйца отварите, нарежьте, смешайте с луком и маслом.
- Вылейте половину теста в форму, добавьте начинку.
- Залейте оставшимся тестом, выпекайте 35–40 минут.
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