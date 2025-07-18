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18 июля 2025 в 10:18

Домашний луковый пирог без хлопот: такой вкусноты вы еще точно не пробовали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Луковый заливной пирог — это простое и вкусное блюдо, которое напомнит вам о домашней кухне. Нежное тесто и ароматная начинка из обжаренного лука с яйцами делают этот пирог по-настоящему уютным. Такой пирог можно подавать как горячим, так и холодным — он одинаково хорош.

Ингредиенты:

  • кефир — 200 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 1,5 стакана;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

  • лук — 3 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • зелень — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Приготовьте тесто, смешав все ингредиенты.
  2. Обжарьте лук до золотистого цвета.
  3. Яйца отварите, нарежьте, смешайте с луком и маслом.
  4. Вылейте половину теста в форму, добавьте начинку.
  5. Залейте оставшимся тестом, выпекайте 35–40 минут.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
пироги
лук
овощи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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