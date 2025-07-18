Домашний луковый пирог без хлопот: такой вкусноты вы еще точно не пробовали

Домашний луковый пирог без хлопот: такой вкусноты вы еще точно не пробовали

Луковый заливной пирог — это простое и вкусное блюдо, которое напомнит вам о домашней кухне. Нежное тесто и ароматная начинка из обжаренного лука с яйцами делают этот пирог по-настоящему уютным. Такой пирог можно подавать как горячим, так и холодным — он одинаково хорош.

Ингредиенты:

кефир — 200 мл;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 1 ч. л.;

мука — 1,5 стакана;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

лук — 3 шт.;

яйца — 4 шт.;

сливочное масло — 50 г;

зелень — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Приготовьте тесто, смешав все ингредиенты. Обжарьте лук до золотистого цвета. Яйца отварите, нарежьте, смешайте с луком и маслом. Вылейте половину теста в форму, добавьте начинку. Залейте оставшимся тестом, выпекайте 35–40 минут.

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