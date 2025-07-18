Слоёные баклажаны с пряной подливой! Понравится даже гурманам! Острая закуска из баклажанов — вкусное и сытное овощное блюдо, которое часто готовлю вместо мяса. Сочетание жареных баклажанов, моркови, лука и томатов с пряным чесноком и зеленью создаёт яркий и насыщенный вкус.

Ингредиенты

Баклажаны — 1,5 кг

Морковь — 600 г

Лук репчатый — 900 г

Помидоры — 750–1000 г

Томатная паста — 1 ст. л.

Чеснок — 1 головка

Зелень — по вкусу

Перец чёрный молотый — по вкусу

Соль — по вкусу

Сахар — 1 ч. л.

Растительное масло для жарки — около 100 г

Приготовление

Нарежьте баклажаны кружочками. Обжарьте баклажаны с обеих сторон до мягкости. Натрите морковь на тёрке, нарежьте лук. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу и измельчите. Обжарьте лук с морковью на масле до мягкости. Добавьте в сковороду помидоры, томатную пасту, сахар, соль и перец. Добавьте чеснок и зелень, перемешайте. Выложите слоями баклажаны и овощную смесь в глубокую посуду. Повторите слои, закончив овощной подливой. Накройте крышкой, дайте остыть, затем уберите в холодильник. Есть можно сразу, но лучше дать настояться сутки.

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