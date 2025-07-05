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05 июля 2025 в 11:11

Цветная капуста в новом образе: хрустящая нежность под сырной шубкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как же иногда хочется удивить семью чем-то простым, но необычным! Вот и я открыла для себя новый способ приготовления цветной капусты, который стал нашим любимым. Это блюдо сочетает в себе нежность запеченных соцветий и аппетитную сырную корочку.

Готовится все очень просто, а результат получается просто восхитительным! Капуста становится сладковатой и ароматной, а яичная заливка придает блюду особую нежность.

Ингредиенты

  • Цветная капуста — 1/2 кочана
  • Яйца — 3 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Сыр — 4 ст. л.
  • Молоко — 3 ст. л.
  • Сливочное масло — 30 г
  • Специи по вкусу

Капусту разбираем на соцветия и отвариваем 5 минут. Лук и помидор обжариваем на сливочном масле. В форму выкладываем сначала овощную поджарку, затем капусту. Заливаем смесью яиц с молоком и специями, посыпаем тертым сыром. Запекаем 20 минут при 190 °C до золотистой корочки. Получается невероятно вкусно — хрустящая капуста в нежной яичной заливке под аппетитной сырной шапкой!

Хотите удивить гостей нежной мясной нарезкой? Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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