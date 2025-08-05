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05 августа 2025 в 07:16

Цветная капуста с ореховой корочкой — от тарелки за уши не оттащишь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветная капуста в этом рецепте раскрывается по-новому — с хрустящей корочкой, насыщенным ореховым вкусом и ароматом чеснока. Простое, но изысканное блюдо отлично подойдёт для обеда или ужина. Готовится быстро и не требует особых усилий.

Ингредиенты:

  • цветная капуста — 1 кг;
  • чеснок — 10 г;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • панировочные сухари (панко) — 2–3 ст. л.;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • вода — немного для соуса.

Приготовление:

  1. Разделите капусту на соцветия и отварите до мягкости.
  2. Обжарьте панко на растительном масле до золотистого цвета.
  3. Измельчите орехи и чеснок, прогрейте на сливочном масле с добавлением воды.
  4. Смешайте с капустой, добавьте сухари, посыпьте зеленью.
  5. Подавайте горячей как гарнир или самостоятельное блюдо.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
капуста
овощи
орехи
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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