Цветная капуста с ореховой корочкой — от тарелки за уши не оттащишь

Цветная капуста с ореховой корочкой — от тарелки за уши не оттащишь

Цветная капуста в этом рецепте раскрывается по-новому — с хрустящей корочкой, насыщенным ореховым вкусом и ароматом чеснока. Простое, но изысканное блюдо отлично подойдёт для обеда или ужина. Готовится быстро и не требует особых усилий.

Ингредиенты:

цветная капуста — 1 кг;

чеснок — 10 г;

грецкие орехи — 100 г;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

панировочные сухари (панко) — 2–3 ст. л.;

петрушка — небольшой пучок;

вода — немного для соуса.

Приготовление:

Разделите капусту на соцветия и отварите до мягкости. Обжарьте панко на растительном масле до золотистого цвета. Измельчите орехи и чеснок, прогрейте на сливочном масле с добавлением воды. Смешайте с капустой, добавьте сухари, посыпьте зеленью. Подавайте горячей как гарнир или самостоятельное блюдо.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.