Цветная капуста с ореховой корочкой — от тарелки за уши не оттащишь

Цветная капуста в этом рецепте раскрывается по-новому — с хрустящей корочкой, насыщенным ореховым вкусом и ароматом чеснока. Простое, но изысканное блюдо отлично подойдёт для обеда или ужина. Готовится быстро и не требует особых усилий.
Ингредиенты:
- цветная капуста — 1 кг;
- чеснок — 10 г;
- грецкие орехи — 100 г;
- сливочное масло — 20 г;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- панировочные сухари (панко) — 2–3 ст. л.;
- петрушка — небольшой пучок;
- вода — немного для соуса.
Приготовление:
- Разделите капусту на соцветия и отварите до мягкости.
- Обжарьте панко на растительном масле до золотистого цвета.
- Измельчите орехи и чеснок, прогрейте на сливочном масле с добавлением воды.
- Смешайте с капустой, добавьте сухари, посыпьте зеленью.
- Подавайте горячей как гарнир или самостоятельное блюдо.
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