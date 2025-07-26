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26 июля 2025 в 18:29

Цветная капуста с грибной начинкой — королева ужина! Быстрый хит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаршированная цветная капуста с грибами и сыром — овощное наслаждение! Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола — нежная цветная капуста с ароматной грибной начинкой под золотистой сырной корочкой. Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без лишних калорий.

Начните с подготовки капусты: 1 кочан цветной капусты (около 800 г) аккуратно очистите от листьев, сохраняя форму. Отварите в подсоленном молоке (1 стакан молока + 1 л воды) 10 минут до полуготовности. Остудите и аккуратно удалите сердцевину, оставив стенки толщиной 1,5–2 см.

Для начинки: 500 г грибов (шампиньоны или лесные) мелко нарежьте и обжарьте на 50 г сливочного масла до золотистости. Добавьте оставшиеся 50 г масла и 200 г тёртого сыра, перемешайте до однородности. Начинка должна получиться достаточно густой.

Нафаршируйте капусту грибной массой, сверху посыпьте оставшимися 100 г тёртого сыра. Запекайте при 180 °C 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячей, разрезав на порционные кусочки, чтобы показать аппетитную начинку.

Совет: для пикантности добавьте в начинку чеснок или зелень.

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капуста
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кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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