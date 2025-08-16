Цветет с лета до зимы: растет на солнце и в полутени, редко требует полива

Цветет с лета до зимы: растет на солнце и в полутени, редко требует полива

Пеннисетум (перистощетинник) — многолетний злак, который станет изюминкой любого сада. Его главные преимущества в том, что он цветет с лета до зимы, выпуская пушистые колоски от белоснежных до пурпурно-красных тонов.

Пеннисетум отлично растет на солнце и в полутени, устойчив к засухе, а некоторые виды (например, лисохвостный) выдерживают морозы до -29°C. Этот злак идеален для миксбордеров, альпинариев и оформления водоемов, создает динамику в саду благодаря колышущимся на ветру метелкам.

Особенно ценятся сорта Hameln с компактными кустами и Rubrum с пурпурными листьями. Пеннисетум редко требует полива, а его соцветия сохраняют красоту даже зимой, превращая сад в волшебное зрелище!

Ранее был назван цветок, который не боится уральских морозов: пышно цветет до Нового года.