Цветет после первого снега и до Нового года: морозостойкий многолетник

Этот многолетник отличается морозостойкостью. Он способен цвести даже после того, как выпадет снег, а при мягкой зиме — и до самого Нового года.

Хризантемы — королевы поздних клумб, способные встретить Новый год яркими красками! Эти удивительные многолетники продолжают радовать глаз, когда другие растения уже давно ушли на зимний покой. Секрет их морозостойкости — в поздних сортах корейской хризантемы, таких как «Русское поле», «Кремовая» или «Киви», которые выдерживают температуры до -7 °C и продолжают цветение даже после легких заморозков.

Для продления цветения важно высаживать их на солнечных участках с хорошо дренированной почвой, а в ноябре можно укрыть агроволокном — это добавит 2–3 недели цветения. Особенно эффектно смотрятся кустовые хризантемы с мелкими многочисленными цветками, создающие плотные яркие пятна в унылом позднеосеннем пейзаже.

