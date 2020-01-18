Реконструкция развязок на пересечениях Московской кольцевой автодороги с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова завершилась в 2019 году. Работы позволили снизить транспортные задержки на МКАД между Можайским и Носовихинским шоссе на шесть минут.
Об этом сообщил Центр организации дорожного движения Москвы в социальной сети Twitter.
В 2019 году закончили реконструкцию развязок на пересечениях МКАД с Бесединским ш. и ул. Генерала Дорохова. Это позволило снизить транспортные задержки на МКАД между Можайским и Носовихинским ш. на 6 минут.
Ранее NEWS.ru писал, что решение о прохождении Северо-Восточной хорды через парк «Лосиный остров» ещё официально не принималось. Одним из вариантов в данном районе является строительство участка в полосе отвода железнодорожного полотна. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Заммэра отметил, что при том количестве машин, которое есть в Москве, не возводить новые магистрали невозможно.