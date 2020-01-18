https://static.news.ru/photo/a16bc844-3a10-11ea-95cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: stroi.mos.ru

Реконструкция развязок на пересечениях Московской кольцевой автодороги с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова завершилась в 2019 году. Работы позволили снизить транспортные задержки на МКАД между Можайским и Носовихинским шоссе на шесть минут.

Об этом сообщил Центр организации дорожного движения Москвы в социальной сети Twitter.

В 2019 году закончили реконструкцию развязок на пересечениях МКАД с Бесединским ш. и ул. Генерала Дорохова. Это позволило снизить транспортные задержки на МКАД между Можайским и Носовихинским ш. на 6 минут.



фото: @RuStroimos pic.twitter.com/tT2SjZ3zBy — ЦОДД (@gucodd) January 18, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что решение о прохождении Северо-Восточной хорды через парк «Лосиный остров» ещё официально не принималось. Одним из вариантов в данном районе является строительство участка в полосе отвода железнодорожного полотна. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Заммэра отметил, что при том количестве машин, которое есть в Москве, не возводить новые магистрали невозможно.