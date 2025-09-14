Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 16:53

Цитрусы натощак: бодрость с риском для желудка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Апельсин утром кажется идеальным началом дня — свежесть, энергия, заряд витамина C. Но врачи предупреждают: привычка есть цитрусы натощак может быть не столь безобидной.

Цитрусовые богаты витамином C, органическими кислотами и клетчаткой. Они укрепляют иммунитет и улучшают обмен веществ. Однако при употреблении на голодный желудок кислоты способны раздражать слизистую, особенно у людей с гастритом или повышенной кислотностью.

Лимоны и грейпфруты стимулируют выработку желудочного сока, что нередко приводит к изжоге и болям. Апельсины считаются мягче, но в сочетании с кофе или другими кислыми продуктами они тоже могут вызвать дискомфорт.

Для здорового человека умеренное количество цитрусов утром не представляет опасности. Диетологи советуют сочетать их с белками или сложными углеводами — так снижается кислотная нагрузка и улучшается усвоение витаминов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно учитывать индивидуальные особенности. Если после апельсина появляется тяжесть или тошнота, лучше перенести его на более позднее время. Особенно осторожными должны быть дети и пожилые люди, у которых слизистая более чувствительна.

Цитрусы действительно помогают восполнить дефицит витамина C, но при проблемах с желудком или сомнениях стоит проконсультироваться с врачом.

Заряд бодрости важен, но не ценой раздражения желудка. Правильный баланс позволит получать пользу от цитрусов без вреда для здоровья.

Яблоко — символ здоровья, но его эффект зависит не только от сорта. Время употребления может усиливать или ослаблять полезные свойства.

цитрусы
питание
советы
здоровье
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.