Циклон «Сара» принесёт в Москву сильный снегопад

https://static.news.ru/photo/ad2ddad0-2bf7-11eb-a642-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Циклон «Сара» днём 22 ноября принесёт в Москву сильный снегопад. Пик придётся на утро 23 ноября, когда видимость составит менее одного километра. Об этом сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ночь на 22 ноября и в первую половину дня в столице сохранится пасмурная погода, но без существенных осадков. Ночью температура воздуха в городе понизится до минус 2–4 градусов.

В разгар выходного скажется влияние тёплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего после 14-15 часов начнётся снег. К вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость. Дневная температура не превысит ноль — минус 2, — цитирует РИА Новости синоптика.

Он подчеркнул, что натиск циклона «Сара» усилится в ночь на 23 ноября. В утренний час пик снегопады усилятся, видимость ухудшится и станет менее одного километра. На дорогах ожидаются заносы, что приведёт к заторам, а также к перебоям в авиасообщении.

Метеоролог подчеркнул, что показания барометров резко понизятся до 740 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых.

Прогнозируется до 10 мм осадков, что составляет 15–20% месячной нормы. Высота снежного покрова составит 5–10 см, на юге Подмосковья — 10–15 см.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что до трёх сантиметров снега выпадет в Москве уже к вечеру 20 ноября, а в последующие два дня снежный покров увеличится до шести сантиметров. По словам эксперта, метеорологическая зима со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля наступила в столице 16 ноября, что почти на неделю позже положенного. А снегом землю начнёт заносить на восемь дней раньше даты формирования устойчивого снежного покрова, которая в Москве приходится на 28 ноября.

Специалист «Фобоса» рассказал, что на следующей неделе слой снега будет медленно нарастать. Несмотря на небольшое потепление, циклоническая активность на протяжении всей последней недели ноября будет способствовать формированию новых снеговых туч. В результате в Москве высота снежного покрова может составить 5–10 сантиметров, писал NEWS.ru.