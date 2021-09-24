ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму признаны состоявшимися. Она поставила последнюю печать и назвала итоговое число мандатов, которое получили партии по итогам выборов в парламент, сообщает РИА Новости.

«Партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13, — цитирует её агентство.

Кроме того, по одному мандату получили партии «Гражданская платформа», «Родина», «Партия роста». Ещё пять мандатов у самовыдвиженцев.

Ранее Памфилова сообщала, что явка составила 51,72% за время голосования и до 23 сентября не поступило ни одной жалобы избиркомов, которая требовала бы рассмотрения ЦИК.

Памфилова заявляла ранее, что видит серьёзное отличие от аналогичной кампании, которая была пять лет назад. По её словам, это и расширение политического разнообразия. Уже можно предположить, что проходят не четыре, а пять партий.