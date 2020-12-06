Чубайс выстрелил из пушки в Петербурге

https://static.news.ru/photo/0b7bbc76-37d6-11eb-90b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: anatoly.chubays/facebook.com

Анатолий Чубайс, который теперь занимает пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями, выстрелил из пушки в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга.

В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! — написал он в Facebook.

Чиновник отметил, что выстрел не нанёс вреда климату и не привёл к негативным экологическим последствиям.

В комментариях глава Счётной палаты Алексей Кудрин отметил, что, вероятно, орудие, из которого стрелял Чубайс, является 122-мм гаубицей.

По военной специальности нас на таких учили, — отметил он.

Чубайса назначили специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.

2 декабря президент РФ Владимир Путин предложил первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. 4 декабря совет директоров «Роснано» утвердил кандидатуру.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Чубайс, назначенный специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями, рассказал о своей новой должности. Он заявил, что ему не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для него.