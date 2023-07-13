Чубайс стал британским ученым в журнале РАН Чубайс в статусе экономиста из Британии опубликовал в журнале РАН статью о невыплате зарплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

У экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, покинувшего Россию после начала СВО, вышла статья в научном журнале РАН «Вопросы экономики». Ее аннотация была опубликована на официальном сайте издания. При этом бывший государственный деятель из России в аннотации представлен, как независимый исследователь из Великобритании. Его работа посвящена невыплате зарплат в 1990-х годах и называется «Неплатежи в pоссийской экономике 1990-х: непредвиденный институт».

Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи. В течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние (автору настоящей статьи пришлось в этом активно участвовать), — говорится в аннотации.

В работе Чубайс анализирует позиции других экономистов по вопросу причин невыплат зарплат в России, а также приводит свои предположения. Также Чубайс сформулировал свои дополнения к исходной концепции рыночного реформирования, разработанной группой московских и ленинградских ученых во второй половине 1980-х годов.

Ранее Чубайс опроверг сообщения об обмене временного удостоверения гражданина Израиля на постоянный паспорт. О возможном получении гражданства олигархом сообщали Telegram-каналы. Также утверждалось, что бизнесмен владеет недвижимостью в Израиле. Чубайс отверг и эту информацию.