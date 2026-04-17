Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 12:20

Что сеять в апреле: распределяем на огород, теплицу и рассаду. Урожай получается раньше и без лишней возни

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Апрель — тот самый месяц, когда хочется посадить все и сразу. Но именно здесь чаще всего делают ошибки: сеют лишнее или не туда. Я давно упростила себе задачу — просто делю все культуры по месту, и тогда ни рассада не перерастает, ни грядки не пустуют.

В открытый грунт в первую очередь идут холодостойкие культуры: редис, укроп, салаты, шпинат, горох, петрушка. Они спокойно переносят прохладную землю и быстро дают первую зелень. Ближе к концу месяца можно добавлять морковь, свеклу, лук-севок и картофель, но только если почва уже прогрелась.

Теплицу не оставляю пустой — в ней отлично растут те же салаты, редис, укроп и зеленый лук. За короткое время получается ранний урожай, пока еще не пришло время для томатов и огурцов.

Дома в апреле сею уже выборочно: томаты для открытого грунта, капусту, немного огурцов и кабачков. Главное правило — не перегружать подоконник, потому что поздняя, но крепкая рассада всегда лучше вытянувшейся.

Если не спешить и разделить посевы по местам, апрель проходит спокойно, а результат радует намного больше.

Проверено редакцией
Читайте также
Модный садовый инвентарь — 2026: некоторые дачники не знают, а это настоящие помощники. Что действительно облегчает работу на участке
Общество
Модный садовый инвентарь — 2026: некоторые дачники не знают, а это настоящие помощники. Что действительно облегчает работу на участке
Семья и жизнь
Как проверить дачу перед арендой в летний сезон: чек-лист из 10 пунктов
Семья и жизнь
10 раннеспелых сортов перцев для теплиц и открытого грунта
Общество
Апрельская посевная — это не поздно: соберете урожай раньше соседей. Проверено — даже с опозданием можно все успеть
Семья и жизнь
Как выбрать рассаду в садовом центре: 5 признаков качественных растений
сады
дачи
теплицы
рассада
огород
садоводы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гаджиев: армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом
ВСУ остались без боеприпасов в преддверии битвы за Зыбино
Генерал заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение месяца
Названа «вторая крупная ошибка», к которой подстрекают Трампа
«Не трещина, но пропасть»: Пушков указал на точку разрыва у Франции и США
В Кузбассе задержали трех человек, выдававших себя за полицейских
«Мы загоним в каменный век»: Пушков напомнил о целях Трампа в Иране
На Запорожской АЭС раскрыли причину ночного блэкаута
Экс-принца попросили отказаться от звания почетного гражданина Лондона
«Силы не равны»: Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»
Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026
Офтальмолог дала простые советы, как сохранить здоровье глаз
Черниговская ТЭЦ экстренно прекратила работу
В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей
Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, головные боли, давление
«Двое суток в блэкауте»: Яшина об обстановке на ЗАЭС и в Энергодаре
В США рассказали о пропаже ученых, изучавших НЛО и ядерную физику
В ООН оценили правовые основания для введения пошлин в Ормузском проливе
Мурашко привел данные по курению и употреблению алкоголя в России
ОПГ с несовершеннолетними зарабатывала на близких погибших бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.