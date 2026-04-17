Что сеять в апреле: распределяем на огород, теплицу и рассаду. Урожай получается раньше и без лишней возни

Апрель — тот самый месяц, когда хочется посадить все и сразу. Но именно здесь чаще всего делают ошибки: сеют лишнее или не туда. Я давно упростила себе задачу — просто делю все культуры по месту, и тогда ни рассада не перерастает, ни грядки не пустуют.

В открытый грунт в первую очередь идут холодостойкие культуры: редис, укроп, салаты, шпинат, горох, петрушка. Они спокойно переносят прохладную землю и быстро дают первую зелень. Ближе к концу месяца можно добавлять морковь, свеклу, лук-севок и картофель, но только если почва уже прогрелась.

Теплицу не оставляю пустой — в ней отлично растут те же салаты, редис, укроп и зеленый лук. За короткое время получается ранний урожай, пока еще не пришло время для томатов и огурцов.

Дома в апреле сею уже выборочно: томаты для открытого грунта, капусту, немного огурцов и кабачков. Главное правило — не перегружать подоконник, потому что поздняя, но крепкая рассада всегда лучше вытянувшейся.

Если не спешить и разделить посевы по местам, апрель проходит спокойно, а результат радует намного больше.

