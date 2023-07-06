Что сейчас на пляжах Крыма: фото отдыхающих в пик сезона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети распространились видео переполненных пляжей в окрестностях Анапы — на кадрах можно увидеть множество туристов, которые загорают буквально стоя.

Впоследствии в мэрии Анапы заявили, что большое количество отдыхающих скапливается только в центральных зонах — свободных мест на пляжах достаточно. Городские власти напомнили о существовании диких пляжей, которые остаются практически пустыми.

При этом в администрации Анапы подтверждают, что заполняемость средств размещения в курортных районах превышает 90%. Туристический поток в Крым, по данным председателя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, также растет — в понедельник перед Крымским мостом образовалась 13-километровая пробка. Сейчас пляжи полуострова заполнены в среднем на 50–75%, сообщил Форманчук радио Sputnik.

Фото пляжей крымского Гурзуфа — в галерее NEWS.ru.