Водители стоят в пробке по пять часов: фото очереди перед Крымским мостом

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Россия. Краснодарский край. Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края утром 3 июля достигла 13 км в длину. На месте скопления автомобилей работают сотрудники МЧС и волонтеры, которые раздают людям воду. Только за сутки ее потребовалось больше пяти тонн, сообщили в оперштабе Кубани.

По данным министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, время ожидания в пробке составляет до пяти часов. Затор образовался из-за досмотра багажа в автомобилях, которые следуют в сторону Крыма. Досмотр проводится по поручению главы Крыма Сергея Аксенова. Власти Краснодарского края попросили водителей заранее закладывать дополнительное время на дорогу при поездке в Крым через Керченский мост, продумывать приемы пищи и сон в сложившихся условиях.



Заторы перед Крымским мостом, усугубившиеся в минувшие выходные, связаны с ужесточением контроля транспорта после теракта 8 октября 2022 года. Все автомобили и автобусы, а также багаж пассажиров досматривают.

Фотографии гигантской пробки перед Крымским мостом — в материале NEWS.ru