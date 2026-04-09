09 апреля 2026 в 12:05

Что посадить в тени забора: культуры, которым все нипочем, — проверенный список для глубокой тени и полутени

Фото: D-NEWS.ru
Тень вдоль забора бывает разной, но есть растения, которые стабильно растут даже при минимальном солнце, — именно их и стоит использовать.

Хоста — многолетник, одно из самых надежных растений для тени, хорошо растет даже без прямого солнца. Папоротники (страусник, щитовник) — многолетники, отлично чувствуют себя в глубокой тени и любят влажные места. Барвинок — многолетник, почвопокровный, спокойно растет даже в плотной тени и быстро закрывает землю.

Бруннера — многолетник, предпочитает тень и полутень, декоративна весь сезон за счет листвы. Медуница — многолетник, хорошо переносит тень и стабильно разрастается. Тиарелла — многолетник, отлично подходит для тени, дает аккуратную листву и нежное цветение.

Клопогон (цимицифуга) — многолетник, растет в полутени и переносит тень, особенно во влажной почве. Роджерсия — многолетник, любит тень и полутень, дает крупную декоративную листву. Гейхера — многолетник, лучше чувствует себя в полутени, но многие сорта нормально растут и в тени. Астильба — многолетник, подходит для полутени и легкой тени, но в глубокой тени цветет слабее, хотя зеленую массу сохраняет.

Важно: полностью «глухую» тень без света стабильно выдерживают хоста, папоротники и барвинок — остальные лучше показывают себя в полутени.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
