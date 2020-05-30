Член Совфеда охарактеризовал проект нормы о штрафах за отказ от вакцинации

https://static.news.ru/photo/cb9621b2-a26d-11ea-93c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Норма о штрафах за отказ от вакцинации для граждан из группы риска в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях обоснованная и достаточно мягкая.

Об этом заявил РИА Новости член социального комитета Совфеда, врач Сергей Леонов. По его словам, она не ведёт к поголовной вакцинации населения России.

Предложение Минюста правильное, это достаточно мягкая норма, — цитирует его агенство.

Он добавил, что для борьбы с заболеваниями можно было бы ввести всеобщую вакцинацию. При этом он посетовал на моду отказываться от прививок, которой подвержены в том числе и молодые мамы.

Ранее Минюст опубликовал проект нового КоАП. Согласно документу, за нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения подразумеваются штрафные санкции в сумме от пяти до семи тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал такой вариант наказания поспешным и излишним. По его словам, в основе вакцинации лежит добровольное согласие пациента.