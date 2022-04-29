Член ЕР объяснила выбор платья с надписью PARTY на годовщине Чернобыля Член ЕР объяснила выбор платья с надписью PARTY на годовщине чернобыльской аварии двойным значением слова

Галина Шаповалова (на переднем плане) / Фото Соцсети

Секретарь отделения «Единой России» в Белгородской области Галина Шаповалова, пришедшая к памятнику ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС в платье с надписью PARTY, сообщила, что не хотела никого оскорбить. Как сообщается в Telegram-канале «Единой России» в Белгородской области, выбор наряда секретарь объяснила тем, что это слово переводится с английского как «партия», и заверила, что в дальнейшем подобная ситуация не повторится.

Являясь дипломированным специалистом в области иностранных языков, секретарь посчитала, что данная надпись означает слово «партия», поэтому и сделала выбор в пользу этого наряда, — сказано в сообщении.

Поводом для скандала стало фото делегации у памятника ликвидаторам последствий Чернобыльской аварии в белгородском городе Шебекино. На одной из участниц делегации было надето платье с надписью PARTY: в интернет-сообществе отметили, что подобный наряд на траурном мероприятии выглядит по меньшей мере странно.

Ранее помощница бывшего замминистра образования Украины Игоря Гарбарука Кристина Тишкун появилась на деловой встрече своего начальника с другими чиновниками в чёрном платье с глубоким откровенным декольте. Тишкун сфотографировалась рядом с Гарбаруком и мэром Львова Андреем Садовым и опубликовала фото в Instagram, после чего на неё обрушился шквал критики. В итоге замминистра уволили, а скандальное платье продали с благотворительного аукциона за $1000. Деньги, полученные от продажи платья, были направлены Херсонской клинической больнице имени Карабелеша.