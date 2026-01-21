Чкмерули — грузинское чудо на вашем столе: сочная курица в сливочно‑чесночном соусе

Мечтаете удивить домашних изысканным, но не слишком сложным блюдом? Приготовьте чкмерули — традиционную грузинскую курицу в густом сливочно‑чесночном соусе. Мясо получается невероятно нежным, ароматным и буквально тает во рту. Набор ингредиентов простой, а процесс готовки не потребует особых кулинарных навыков — справится даже неопытная хозяйка.

Для блюда возьмите целую куриную тушку (1,6 кг), сливки жирностью 33% (300 мл), чеснок (6 зубчиков), подсолнечное масло для жарки (15 мл), воду (200 мл), свежую кинзу (15 г), петрушку (15 г), базилик (5 г), приправу хмели‑сунели (0,5 ч. л.), сушёную мяту (0,5 ч. л.) и соль по вкусу.

Курицу разделайте на крупные куски, посолите и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. В ту же сковороду добавьте измельчённый чеснок, обжарьте 30 секунд, затем влейте сливки с водой, положите приправы и доведите соус до кипения. Верните курицу в соус, тушите под крышкой 15–20 минут. Готовое блюдо подавайте, щедро полив соусом и посыпав свежей зеленью.

