Чижик: почти половина россиян выбирает дискаунтер ради доступного качества

К своему пятилетию «Чижик» провел опрос* и выяснил, как формат дискаунтера помогает россиянам управлять бюджетом, и что покупатели ценят помимо финансовой выгоды.

Согласно исследованию, практически половина респондентов (47%) стала чаще посещать дискаунтеры за последний год. Всего же в дискаунтерах бывают более 80% россиян. При этом дискаунтер становится важным инструментом управления финансами и помогает рациональнее планировать расходы на продукты питания.

Данные «Чижика» показывают: 54% опрошенных считают, что такой формат магазинов помогает эффективнее управлять семейным бюджетом и покупать больше продуктов за те же деньги. При этом 40% россиян стали чаще покупать продукты в дискаунтерах именно из-за стремления тщательнее планировать бюджет. Всего же более 60% опрошенных уверены, что в дискаунтерах всегда можно найти базовые продукты по самой доступной цене.

Однако исследование показало, что ценовое преимущество — не единственное, что ищут россияне. Значительную роль при выборе магазина играет качество товаров. Так опрос «Чижика» показал: почти половина россиян стали больше обращать внимание на реальное соотношение цены и качества, а не на известность бренда производителя. При этом 25% доверяют собственным брендам дискаунтеров и выбирают их в качестве альтернативы известным маркам. А каждый седьмой считает, что, покупая товары в дискаунтере, выбирает свежие и качественные продукты без переплат.

*В исследовании приняли участие более 1800 респондентов по всей России в возрасте от 20 до 70 лет.

Ранее в Росстате рассказали о снижении цен на продукты питания: так, в среднем стоимость плодоовощных товаров за месяц снизилась на 3,5%. Сильнее всего в сентябре 2025 года подешевели морковь — на 16,6%, картофель — на 15,2% и репчатый лук — на 14,8%.