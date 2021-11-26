Чистка от врачей-антивакцинаторов начата по прямому распоряжению Минздрава

Росздравнадзор передал в правоохранительные органы данные о 39 людях, которые публично выступают против вакцинации от коронавируса. Ожидается, что против них будут возбуждены уголовные дела. Ведомство также дало поручение заниматься аналогичной деятельностью всем своим территориальным филиалам. NEWS.ru узнал у экспертов, стоит ли ожидать масштабную кампанию по борьбе с антипрививочниками, а также выяснил, кто дал Росздравнадзору распоряжение развить деятельность в этом направлении.

24 ноября Росздравнадзор поручил всем своим региональным отделениям сообщать в следственные органы или прокуратуру данные о людях, которые распространяют ложную информацию о вакцинации от COVID-19. Речь идёт, в частности, и о медицинских работниках, распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации. Сообщается, что сведения о таких людях будут собираться с помощью мониторинга социальных сетей и СМИ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора, — сообщили в пресс-службе ведомства.

25 ноября Росздравнадзор по Новосибирской области передал в правоохранительные органы материалы ещё о двух активных антивакцинаторах. Также территориальный орган ведомства по Якутии выявил в одном из мессенджеров группу с призывами против вакцинации и направил собранную об этом информацию в прокуратуру.

Отказ от вакцины — дело добровольное и осознанное решение отдельно взятого человека, к таким людям претензий нет. Просто у таких людей могут возникнуть определённые неудобства в быту. Совсем другое дело, когда некоторые граждане пропагандируют отказ от вакцины, навязывают окружающим неверную, зачастую ложную информацию, — объяснил позицию глава пресс-службы якутского Росздравнадзора Евгений Иннокентьев.

Также известно, что Росздравнадзор по Ростовской области за последний месяц направил в прокуратуру восемь материалов в отношении противников вакцинации от COVID-19.

Несколько странным в этой истории выглядит именно роль Росздравнадзора. Это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, был создан в 2012 году и ранее не проявлял себя в подобной деятельности. Согласно перечню видов деятельности на сайте ведомства, Росздравнадзор следит за качеством медицинских товаров, мониторит цены на лекарства, следит за соблюдением медицинских организаций правил и нормативов и тому подобное. Деятельность по выявлению публичных противников вакцинации относится скорее к силовым ведомствам или Роскомнадзору. NEWS.ru отправил запрос в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой разъяснить, нет ли здесь наложения полномочий разных федеральных ведомств, однако к моменту публикации текста ответ в редакцию не поступил. В Росздравнадзоре NEWS.ru объяснили, что распоряжение выявлять агитаторов против прививочной кампании им отдал Минздрав, которому они прямо подчинены.

24 ноября пресс-секретарь президента Димитрий Песков особо отметил негативную роль врачей, которые отговаривают пациентов от прививок. В связи с этим многие наблюдатели посчитали что в первую очередь наказанию будут подвергнуты именно медработники, выражающие активное несогласие с генеральной линией Минздрава в области профилактики коронавируса. Неслучайно в письме территориальным отделениям Росздравнадзора глава ведомства Алла Самойлова также предписала обращать внимание в первую очередь на врачей-антивакцинаторов.

Дмитрий Песков Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал предполагает, что, когда дело дойдёт до обвинений, скорее будет применяться статья из административного кодекса, а не уголовного, так как, когда речь идёт о прививках, общество и так «наэлектрилизовано».

На мой взгляд, следует вернуться к добровольной вакцинации, даже когда речь касается таких особых категорий, как медики. Что касается деятельности Росздравнадзора, то пока в профсоюз к нам ещё не обращались с жалобами. Думаю, если медицинских работников будут судить, то это будет статья 13.15 КоАП РФ о распространении заведомо недостоверной информации. О ней часто говорили в контексте фейков о коронавирусе. Андрей Коновал председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» председатель профсоюза работников здравоохранения «Действие»

По мнению адвоката Зелимхана Бициева, передача данных в правоохранительные органы за субъективное мнение лица является правом Росздравнадзора, но только сами правоохранительные органы имеют право давать юридическую оценку.

Я бы посоветовал врачам, которые в социальной сети высказали своё субъективное мнение без каких-либо агитаций, призывов, фантазий относительно вакцинации, при вызове в правоохранительные органы напомнить должностному лицу, что президент Владимир Путин сам против принудительной вакцинации, при этом Росздравнадзор эту информацию, насколько мне известно, никак критично не комментировал. Вакцинация в стране нужна, но люди должны к этому придти путём разъяснения, демонстрации, правильной подачи, а не методом запугивания и угроз увольнения с работ. Зелимхан Бициев адвокат адвокат

При этом Бициев считает, что нарушения действующего на сегодняшний день законодательства в наличии своей субъективной точки зрения об эффективности прививки нет.

Законодатель предусмотрел уголовную ответственность, если лицо станет публично, в том числе через Интернет, распространять заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, — это статья 207.1 УК РФ, а также за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлёкшей тяжкие последствия: статья 207.2 УК РФ, — объяснил адвокат.

Отметим, что с начала пандемии в России возбуждено 60 уголовных дел за распространение фейков о коронавирусе и борьбе с ним. Об этом рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Согласно приведённой Бастрыкиным статистике Следкома, слайды с которой транслировалась в ходе конференции, на сегодняшний день 34 расследования по уголовным делам завершены. В работе у следователей остаётся 26 случаев.