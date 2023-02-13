«Чистая Арктика» довела до Путина проблему с уборкой территорий «Чистая Арктика» довела до Путина проблему с уборкой территорий из-за законодательства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство федерального проекта «Чистая Арктика» довело до президента России Владимира Путина проблему, которая существует с уборкой территорий в законодательстве. Член федерального штаба проекта Андрей Нагибин заявил, что из-за этого волонтёрам приходится нарушать нормы права, сообщает РИА Новости.

Например, собрав отходы в одном месте перед тем, как их вывезти, мы создаем условную несанкционированную свалку. То есть, делая благое дело, волонтеры формально нарушают закон, — пояснил общественник.

Он добавил, что с подобной проблемой сталкиваются все волонтерские действия по очистке территории страны.

Нагибин уточнил, что проблему озвучили на прошедшем на Камчатке первом молодежном экологическом форуме. Тогда же напрямую с ней обратились к Путину. Нагибин выразил надежду, что предложения членов федерального проекта удастся проработать «и пробелы в законодательстве устранят».

Ранее заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил, что в грядущем сезоне партия начнет активно привлекать в свои ряды участников спецоперации, военкоров, журналистов, волонтеров из новых регионов, медиков-добровольцев, а также благотворителей. По его словам, для партии в том числе интересны и люди без опыта участия в выборных кампаниях.