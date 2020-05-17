Число заражённых коронавирусом в рядах ВС РФ достигло 3,3 тысячи человек

Минобороны России назвало число заражённых коронавирусом в армии и военных учебных заведениях. Оно достигло 3,3 тысячи человек. В частности, 1,6 тысячи заражённых — это военнослужащие.
По состоянию на 17 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1617 военнослужащих с положительными результатами тестирования, — говорится в сообщении ведомства.
Более трети случаев зарегистрировано в вузах — 1200 человек. Среди гражданского персонала выявлен 391 больной. У воспитанников довузовских заведений подтвердили 18 случаев инфицирования. У большинства заражённых инфекция протекает бессимптомно, подчеркнули в Минобороны.
Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны США зафиксировало более тысячи случаев заражения коронавирусом.
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