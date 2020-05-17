Число заражённых коронавирусом в рядах ВС РФ достигло 3,3 тысячи человек

Падение с мотоцикла на скорости 190 километров в час едва не кончилось летальным исходом для девушки-байкера в Сочи. Об этом сообщили в правоохранительных органах Краснодарского края.

Инцидент произошёл ночью на трассе в Адлерском районе. Девушка на большой скорости не справилась с управлением и упала с мотоцикла. Она обращалась в больницу, но из травм у неё ожог...