Число скончавшихся от COVID-19 в России превысило 14 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/26d1d87c-d3ca-11ea-8502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За всё время пандемии от коронавируса в России скончались 14 058 человек. Из них 95 — за последние сутки.

За 24 часа выявлено 5462 новых случая заражения. Всего количество заболевших в стране составляет 845,4 тысячи человек.

Число выздоровевших с начала пандемии достигло 646,5 тысячи человек. 8114 пациентов выписали из больниц за минувшие сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Россия по-прежнему занимает четвёртое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Лидируют США, где зафиксировано свыше 4,5 млн случаев заболевания. На втором и третьем местах Бразилия (более 2,6 млн) и Индия (свыше 1,6 млн) соответственно. Также в первой десятке стран ЮАР, Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 17,5 млн человек. Жертвами инфекции стали более 679 тысяч человек, и 10,3 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, в Москве был зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом. 31 июля было выявлено 695 заболевших, что стало самым большим показателем с начала месяца.