Число преступлений сократилось в Московской области

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В Подмосковье в период с января по май 2020 года число преступлений сократилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главного управления региональной безопасности Московской области. По её данным, в регионе в этот период было зарегистрировано 30,6 тысячи преступлений.

Это на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число убийств упало на 14,7%, грабежей - на 5,4%, квартирных краж – на 26,6%, угонов - на 22,5%, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что число преступлений, совершённых мигрантами снизилось на 3,7%, число преступлений в общественных местах — на 9,9%. При этом на 17,5% возросло число мошеннических операций и на 4,4% увеличился незаконный оборот наркотиков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд отправил под арест бывшего сотрудника полиции, который насмерть сбил мужчину в Московской области.