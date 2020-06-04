Экс-полицейского арестовали после ДТП со смертельным исходом в Подмосковье

Суд отправил под арест бывшего сотрудника полиции, который насмерть сбил мужчину в Московской области.
Об этом ТАСС
Как установило следствие, 2 июня бывший полицейский совершил наезд на 40-летнего мужчину в Егорьевском городском округе, так как отвлёкся на сидящего рядом пассажира. Водитель скрылся с места аварии, не сообщив о ДТП в полицию и не вызвав скорую помощь. Потерпевший мужчина скончался на месте.
В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что в день аварии водитель ещё служил в органах внутренних дел, но ехал на личном автомобиле в нерабочее время. Его уволили после инцидента, а руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.
Как писал NEWS.ru, бывший полицейский работал оперуполномоченным ОМВД по Егорьевскому району, а автомобиль, на котором он совершил наезд на мужчину, оформлен на другого человека.
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