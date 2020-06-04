Экс-полицейского арестовали после ДТП со смертельным исходом в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/bedccbd4-a66d-11ea-8c1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд отправил под арест бывшего сотрудника полиции, который насмерть сбил мужчину в Московской области.

Об этом ТАСС рассказала представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. 34-летний экс-полицейский на допросе полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека, сопряжённом с оставлением места ДТП. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Как установило следствие, 2 июня бывший полицейский совершил наезд на 40-летнего мужчину в Егорьевском городском округе, так как отвлёкся на сидящего рядом пассажира. Водитель скрылся с места аварии, не сообщив о ДТП в полицию и не вызвав скорую помощь. Потерпевший мужчина скончался на месте.

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что в день аварии водитель ещё служил в органах внутренних дел, но ехал на личном автомобиле в нерабочее время. Его уволили после инцидента, а руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как писал NEWS.ru, бывший полицейский работал оперуполномоченным ОМВД по Егорьевскому району, а автомобиль, на котором он совершил наезд на мужчину, оформлен на другого человека.