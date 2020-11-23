Число пациентов с COVID-19 в Москве за сутки выросло на 5838

https://static.news.ru/photo/c6447154-2e2d-11eb-9382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице за последние 24 часа число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 5838. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, всего COVID-19 с начала пандемии был диагностирован у 566 417 человек. По данным опершатаба, 5601 пациент с коронавирусом выздоровел за минувшие сутки, общее число москвичей, победивших болезнь, достигло 416 242.

Скончались в российской столице за последние 24 часа 76 пациентов с диагностированным ранее COVID-19. Общее число жертв пандемии в городе достигло 8455.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории России за минувшие сутки медицинские специалисты выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Также за прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 23 226 пациентов с ранее диагностированным COVID-19, скончался 491 человек с коронавирусом.