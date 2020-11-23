В России за сутки выявили 24 326 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/a27786c6-2e2d-11eb-83cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 24 326 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

По имеющимся сведениям, в общей сложности с начала пандемии в РФ коронавирусом заразились 2 138 828 человек.

За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении выписали 23 226 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего с болезнью на данный момент сумел справиться 1 634 671 гражданин РФ.

В оперштабе подчеркнули, что в течение последних суток в стране скончался 491 человек с коронавирусом. В общей сложности после заражения умер 37 031 россиянин.

Как ранее передавал NEWS.ru, в гражданский оборот уже выпущено порядка 120 тыс. доз вакцины «Спутник V», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, массовая вакцинация россиян от коронавируса начнётся в 2021 году, она будет добровольной.