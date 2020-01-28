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Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева приговорили к двум годам условного заключения за нападение на сотрудника телеканала «Россия 24» Ивана Литомина. При этом чиновник остался на занимаемой должности.

Такое решение принял судья Черногорского городского суда республики, передаёт 19rus.info. Кроме того, арбитраж удовлетворил гражданский иск журналиста о выплате 50 тысяч рублей.

Адвокат Зайцева Павел Двигун заявил, что приговор будет обжалован.

Поживём — увидим, — ответил на вопрос об обжаловании сам чиновник.

Ранее NEWS.ru писал о том, что против напавшего на журналиста чиновника возбудили новое уголовное дело. Он подозревался по пункту «в» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Как утверждает следствие, Зайцев, используя свои полномочия, переоформил на своего знакомого предназначенный под строительство полигона ТБО земельный участок.

Позже передал его в дар другому человеку. Затем в течение 2010–2017 годов администрация Ширинского района арендовала этот участок у новых владельцев, а после выкупила его за 5 млн рублей.