https://static.news.ru/photo/2d958e00-2e35-11ea-a69b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Красноярский чиновник попытался избавиться от полученной взятки при задержании сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД.

Инцидент произошёл в Козульском районе. Мужчина выбросил в снег около 100 тысяч рублей, которые получил от посредника за обеспечение победы в госконтракте по ремонту крыши районного Дома культуры посёлка Козулька.

В полиции предполагают, что чиновник не единожды получал незаконные вознаграждения от неработающего жителя Красноярска за обеспечение побед в государственных контрактах. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Чиновник помещён под арест.

На посредника во взяточничестве также заведено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщается на сайте главка МВД по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что главврача крымской больницы заподозрили в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, он требовал 755 тысяч рублей за покровительство фирме при реализации госконтракта. Его задержали при получении части этой суммы.