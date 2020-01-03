Красноярский чиновник попытался избавиться от полученной взятки при задержании сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД.
Инцидент произошёл в Козульском районе. Мужчина выбросил в снег около 100 тысяч рублей, которые получил от посредника за обеспечение победы в госконтракте по ремонту крыши районного Дома культуры посёлка Козулька.
В полиции предполагают, что чиновник не единожды получал незаконные вознаграждения от неработающего жителя Красноярска за обеспечение побед в государственных контрактах. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Чиновник помещён под арест.
На посредника во взяточничестве также заведено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,
Ранее NEWS.ru писал, что главврача крымской больницы заподозрили в вымогательстве и получении взятки. По версии следствия, он требовал 755 тысяч рублей за покровительство фирме при реализации госконтракта. Его задержали при получении части этой суммы.
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