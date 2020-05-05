Четыре медика с COVID-19 умерли в Петербурге

https://static.news.ru/photo/1f2a29be-8efe-11ea-bce7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о смерти медицинских работников от коронавируса. Скончались врач городской станции скорой помощи Владимир Манькович, медсестра НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и санитарки НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа.

Политик позвонил родственникам погибших и выразил свои соболезнования, передаёт РИА Новости. Он отметил, что медики доблестно выполняли свой долг.

В эти дни, когда наш город, как и весь мир, борется с пандемией, особенно тяжело терять тех, кто посвятил себя спасению жизни людей, — подчеркнул глава города.

Ранее NEWS.ru писал, что главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова после поездки в Якутию сообщила, что на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс. человек, у трети из них предварительно показан положительный результат. При этом у заражённых заболевание протекает бессимптомно.

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.