Четыре флота и флотилию в России выведут из подчинения военных округов ТАСС: четыре флота ВМФ РФ и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военных округов

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

В российском флоте из подчинения военных округов планируется вывести четыре флота и Каспийскую флотилию. Их предполагается вернуть в прямое подчинение командованию ВМФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник, близкий к структуре.

Принято решение о выведении флотов и флотилии из двойного подчинения, в котором они находились ранее. Теперь эти объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем — в прямое подчинение, как это было прежде, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что при этом Северный флот сохранит свой статус военного округа с переподчинением непосредственно главкому ВМФ.

В рамках реформы предполагается создание группы управления от главкомата ВМФ в Москве. Там сосредоточат все каналы управления флотами. По словам источника, предыдущая система управления с подчинением флотов командующим военными округами «показала свою неэффективность», ей понадобилась корректировка.

Официального подтверждения данной информации не поступало.

В настоящее время оперативно-стратегическими объединениями ВМФ являются Балтийский флот в составе Западного военного округа, Северный флот в составе одноименного объединенного стратегического командования, Тихоокеанский флот в составе Восточного военного округа, Черноморский флот и Каспийская флотилия, которые входят в состав Южного военного округа.

Ранее стало известно о том, что адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом. До этого он руководил Балтийским флотом ВМФ России.

Перед этим на Тихоокеанском флоте прошла внезапная проверка с целью наращивания способности ВС России отражать агрессию вероятного противника с морских направлений. В Минобороны заявили, что российские войска отлично подготовлены к отражению агрессии противника. По их словам, всего в учениях приняли участие более 25 тысяч военнослужащих. Также в маневрах были задействованы 167 кораблей и 89 самолетов и вертолетов.