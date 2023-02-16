Чернышенко: объем рынка ИИ России составит более 20 млрд рублей к 2030 году Вице-премьер Чернышенко: объем рынка ИИ в России составит более 20 млрд рублей к 2030 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Чернышенко

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2030 году объем российского рынка искусственного интеллекта должен составить более 20 млрд рублей. Искусственный интеллект необходимо внедрить во все экономические отрасли. Такое заявление вице-премьер сделал перед участниками V Международного научного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика», который проходит 16–17 февраля на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

У нас утверждена дорожная карта по внедрению технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики до 2030 года. Будет создано более 60 перспективных решений, за счёт них объём российского рынка искусственного интеллекта к 2030 году должен быть более 20 млрд рублей, то есть увеличиться больше чем в два раза. Здесь значимую роль, конечно, играет наука и мощная среда для подготовки IT-специалистов. Плехановский университет вносит серьезный вклад в их подготовку и в развитие таких дисциплин, как информатика, математика, статистика, — рассказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что на сегодняшний день главной целью является обеспечение технологической и экономической безопасности России. По словам Чернышенко, на данный момент удалось повысить уровень цифровой зрелости на 10%, а число аккредитованных отечественных IT-компаний выросло до 19 тысяч. Кроме того, удалось заменить около 80% зарубежных решений отечественными.

Ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов в свою очередь отметил, что на базе университета проводятся научные исследования. Благодаря им и подготовке кадров для работы в разных отраслях учебное заведение оказывает поддержку в решении государственных задач.

Техноэкономика требует привлечения специалистов с цифровыми компетенциями для своего устойчивого функционирования, анализа возможных рисков и прогнозирования развития общества в целом. Говоря об активном использовании нейросетей и технологий искусственного интеллекта, мы опять сталкиваемся с вопросом необходимости подготовки профессионалов. В этом вопросе важно объединить усилия государства, науки и бизнеса, — заключил Лобанов.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее предложил создать нейросеть, которая будет способна следить за действиями другого искусственного интеллекта. По словам парламентария, такая программа подскажет, кто именно выполнил работу — человек или нейросеть.