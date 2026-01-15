Атака США на Венесуэлу
Чехословацкие щи — сюрприз для гурмана: густой, ароматный и с пикантной ноткой паприки

Хотите разнообразить повседневное меню необычным, но простым в приготовлении супом? Попробуйте чехословацкие щи — блюдо, которое удивит насыщенным вкусом и сытностью. В отличие от привычного борща, этот суп получается густым, с приятной сладостью паприки и сочным говяжьим фаршем. Готовится несложно, а результат превзойдёт ожидания: тёплый, наваристый суп станет настоящим украшением обеденного стола.

Для начала подготовьте овощи: лук нарежьте кубиками, болгарский перец — тонкой соломкой. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец. Следом отправьте нашинкованную капусту — пусть немного размягчится. Когда овощи подрумянятся, выложите говяжий фарш, разломайте его на мелкие кусочки и обжаривайте до изменения цвета.

Добавьте томатную пасту, перемешайте и подержите на огне пару минут. Влейте 1,5 л горячей воды, положите стебли петрушки, лавровый лист и душистый перец горошком. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15 минут. За 5 минут до готовности всыпьте молотую паприку, посолите. Перед подачей дайте супу настояться минимум 30 минут — так вкусы лучше соединятся. При сервировке добавьте в каждую порцию ложку сметаны и свежую зелень.

Ранее сообщалось, что, если хочется поставить на стол что-то красивое, вкусное и необычное, этот салат станет настоящим украшением. Он сочетает сладость, нежность и легкую пикантность, а готовить его проще простого — без слоев, форм и фигурных вырезаний. «Гранатовая долька» точно удивит гостей и создаст праздничное настроение.

Проверено редакцией
говяжий фарш — 400 г;
белокочанная капуста — 400 г;
репчатый лук — 2 средние головки;
красный болгарский перец — 1 шт.;
томатная паста — 3 ст. л.;
петрушка (стебли и листья) — 30 г;
масло растительное — 1 ст. л.;
лавровый лист — 2 шт.;
молотая сладкая паприка — 1 ч. л.;
душистый перец горошком — 4−5 шт.;
вода — 1,5 л;
соль — по вкусу;
сметана — 25 г на порцию;
свежий укроп — 5 г.
Для начала подготовьте овощи: лук нарежьте кубиками, болгарский перец — тонкой соломкой. В кастрюле с толстым дном разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, затем добавьте перец.
Следом отправьте нашинкованную капусту — пусть немного размягчится.
Когда овощи подрумянятся, выложите говяжий фарш, разломайте его на мелкие кусочки и обжаривайте до изменения цвета.
Добавьте томатную пасту, перемешайте и подержите на огне пару минут.
Влейте 1,5 л горячей воды, положите стебли петрушки, лавровый лист и душистый перец горошком. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 15 минут.
За 5 минут до готовности всыпьте молотую паприку, посолите. Перед подачей дайте супу настояться минимум 30 минут — так вкусы лучше соединятся.
