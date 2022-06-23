«Чего мы там не видели?»: психолог о внезапной встрече с эксгибиционистом Психолог Романив рассказала, как себя вести при встрече с эксгибиционистом

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Эксгибиционисты обычно не опасны, они хотят просто напугать и удивить, рассказала семейный психолог Ольга Романив «Газете.Ru». При встрече с таким персонажем следует реагировать спокойно, без эмоций, посоветовала психолог. Кому себя показать, эксгибиционисты выбирают случайно: одинокой взрослой даме, девочкам-подросткам или молодой девушке.

Для первой категории, дам, умудрённых жизненным опытом, эксгибиционист никакой угрозы не представляет, в том числе и моральной. Собственно, чего мы там не видели? Эксгибиционисту можно задать вопрос: «И дальше что?» Он однозначно поставит его в тупик и в буквальном смысле свернёт всю лавочку. Ведь всё, что ему нужно, это эмоция. Если эмоции не дать, то и результат будет нулевой, — сказала Романив.

Она добавила, что чем спокойнее будет реакция, тем меньше моральные страдания.

А вот оголение перед несовершеннолетними уже считается развратными действиями и грозит нарушителю уголовным делом, отметила психолог.

Ранее стало известно, что в Свердловской области эксгибиционист избил полицейских при попытке задержания. Голый мужчина бегал по улицам, из-за чего местные жители вызвали полицию. Но когда те пришли к эксгибиционисту домой, он набросился на сотрудников правоохранительных органов с палкой и ножом. Полицейские отделались ушибами, задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело.