Чечня первой в России отменила ношение масок

Чечня стала первым в России регионом, где отменили масочный режим. Об отмене всех ограничений, введённых из-за коронавируса, написал в Instagram заместитель председателя правительства республики Эльхан Сулейманов со ссылкой на слова главы региона Рамзана Кадырова. Глава региона поблагодарил местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, Министерство здравоохранения, а также все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19.

Заболеваемость стремится к нулю, и всего лишь несколько пациентов находятся в отделениях реанимации. Поэтому мной принято решение о снятии всех ограничений, введённых в целях борьбы с COVID-19, — заявил Кадыров, слова которого приводятся в посте Сулейманова.

Ранее депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что отмена масочного режима в России начнётся с торговых центров и магазинов. Это произойдёт, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией стабилизируется и не будет столь массовой. По словам иммунолога, о порядке отмены масочного режима в общественных местах расскажет Роспотребнадзор, но снятие ограничений, в любом случае, будет поэтапным.

До этого вирусолог Александр Чепурнов предположил, что люди и дальше будут болеть коронавирусом, инфекция будет циркулировать в обществе, однако столь массового характера заражения ожидать больше не стоит, если не появятся более опасные мутации COVID. По его мнению, пандемия коронавируса в России затухнет к лету 2022 года.