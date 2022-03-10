Депутат Госдумы рассказал об отмене масочного режима в РФ

Депутат Госдумы, врач-иммунолог Сергей Леонов заявил, что отмена масочного режима в России начнётся с торговых центров и магазинов. Это произойдёт, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией стабилизируется, а не будет, как сейчас, массовой, отметил он в беседе с радио Sputnik.

Врач подчеркнул , что пока масочный режим сохраняется. О порядке его отмены в общественных местах расскажет Роспотребнадзор, но снятие ограничений, в любом случае, будет поэтапным.

Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменён в медицинских учреждениях, — заключил Леонов.

Ранее стало известно, что люди и дальше будут болеть коронавирусом, инфекция будет циркулировать в обществе, однако столь массового характера заражения ожидать больше не стоит, если не появятся более опасные мутации COVID, считает вирусолог Александр Чепурнов. По его мнению, пандемия коронавируса в России затухнет к лету 2022 года.