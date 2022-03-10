Вирусолог Чепурнов предположил, что пандемия коронавируса затухнет к лету

Люди и дальше будут болеть коронавирусом, инфекция будет циркулировать в обществе, однако столь массового характера заражения ожидать больше не стоит, если не появятся более опасные мутации COVID, считает вирусолог Александр Чепурнов. По его мнению, пандемия коронавируса в России затухнет к лету 2022 года, пишет Lenta.ru.

Вирус будет циркулировать, безусловно, и люди болеть им будут, но это не будет носить такого массового характера, я полагаю, и тяжесть будет значительно ниже, поэтому значительно спадет нагрузка на лечебные учреждения и потери будут меньше, — спрогнозировал Чепурнов.

Он подчеркнул, что большинство россиян уже переболели или вакцинировались от коронавируса. В связи с этим количество тяжёлых случаев течения болезни значительно уменьшится, считает вирусолог. Чепурнов подчеркнул, что такой сценарий возможен, если COVID не «придумает что-то из ряда вон выходящее».

В России за минувшие сутки выявлен 51 231 новый случай заражения коронавирусом. Это является минимальным показателем за период с 21 января. Общее число заразившихся за всё время пандемии составляет около 17,2 млн человек.