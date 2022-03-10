В России выявили минимальное число заражений COVID с 21 января

В России за минувшие сутки выявлен 51 231 новый случай заражения коронавирусом. Это является минимальным показателем за период с 21 января. Общее число заразившихся за всё время пандемии составляет около 17,2 млн человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа был госпитализирован 9401 человек. При этом из больниц по выздоровлению выписали 148 634 пациента. К настоящему времени от коронавируса в общей сложности выздоровели 15 млн россиян.

Жертвами инфекции за сутки стали 665 человек. За время пандемии в России от COVID-19 скончались 358 911 человек.

Лидером по суточному приросту заболеваемости стала Республика Башкортостан — 2856 случаев. Более двух тысяч случаев заражения выявлено в Свердловской области — 2076, Санкт-Петербурге — 2402. В Москве заразились за сутки 1215 человек, в Подмосковье — 160.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о том, что в России ещё возможны новые подъёмы заболеваемости коронавирусом. Он пояснил, что к этому могут привести появление новых мутаций инфекции и снижение коллективного иммунитета в стране.